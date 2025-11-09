El expresidente Álvaro Uribe propuso este fin de semana en medio de un conversatorio con jóvenes en la cap

“Yo creo que necesariamente el próximo gobierno va a tener que fumigar, ya sea con drones, a baja altura, una aviación no tripulada, que no genera riesgos humanos, pero además un vuelo bajito, que no hay desviación de la gota, no hay daño colateral”, expuso el exmandatario.

Así mismo, planteó el líder natural del Centro Democrático: “Y decirles a las familias que quieran destruir sus cultivos que tomen una ayuda económica para que tengan una alternativa, pero si usted reincide lo llevan a la cárcel, y hacerles seguimiento con inteligencia artificial”.

Concluyó en este sentido que “no es hora de discursos sino de propuestas concretas”.

Finalmente expresó el ex jefe de Estado a los jóvenes: “Lo que tenemos que hacer los de mi generación, los años que nos queden, es que la situación les quede a ustedes mejor”.