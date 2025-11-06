En Colombia estaría en aumento la influencia de la industria tabacalera en las políticas públicas de salud, según el más reciente índice de Interferencia de la Industria Tabacalera (Global Tobacco Industry Interference Index 2025).

En el informe se revela que Colombia obtuvo 80 puntos sobre 100 en interferencia de esta industria, lo que ubica al país como el segundo en América Latina con más interferencia de esta industria, solo después de República Dominicana que tiene una injerencia de 93 puntos.

Le puede interesar: Gremios energético advierten que proyecto de ley para bajar tarifas tendría un efecto contrario

“Estos resultados confirman que Colombia no está cumpliendo con las obligaciones derivadas del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que exige proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera”, expresó Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.

De acuerdo con un comunicado de esta corporación, estos resultados representan un retroceso significativo, puesto que la interferencia subió dos puntos en relación con el último informe de 2023, pasando de 78 a 80 puntos.

Asimismo, calificaron como preocupante este escenario ya que evidencia un aumento de la influencia de la industria tabacalera en las políticas públicas de salud.

Más detalles del informe

Este índice mide en más de 90 países el grado en que los gobiernos permiten o enfrentan la interferencia de las empresas tabacaleras en la formulación e implementación de medidas de control del tabaco.

Asimismo, tiene en cuenta siete indicadores: participación en el desarrollo de políticas; responsabilidad social empresarial de la industria tabacalera, beneficios para la industria, interacción innecesaria, medidas de transparencia, conflicto de interés; y medidas preventivas.

Este año el informe reveló que países como Uruguay, Brasil y México han fortalecido sus políticas para evitar la intromisión de las tabacaleras en la formulación de políticas de salud.

La entidad explicó que un puntaje alto significa mayor interferencia y, por tanto, mayor vulnerabilidad frente a los intereses comerciales de la industria.

El llamado de la corporación

Red PaPaz resaltó que, durante el último año, dicha industria ha intervenido directamente en el diseño de proyectos normativos, impulsando conceptos como la “reducción del riesgo” o la “disminución del daño”, la modificación de los tributos aplicables a los cigarrillos convencionales y la creación de impuestos reducidos para cigarrillos electrónicos.

Además, indicaron que a esto se suma la falta de transparencia en las interacciones entre funcionarios públicos y representantes de la industria, pues dichas reuniones no son registradas ni divulgadas oficialmente.

En este contexto, Red PaPaz hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a las entidades territoriales para que, en cumplimiento del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), se reafirme la prohibición de la participación directa o indirecta de la industria tabacalera en la formulación, implementación o evaluación de políticas públicas de salud y se adopten medidas urgentes que protejan la formulación de políticas de salud pública frente a la interferencia de la industria tabacalera.

Además: Gobernación revoca licitación vial por $71.900 millones en Sabanalarga tras alertas de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades

“El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes de los daños causados por la industria tabacalera. Para ello debe garantizar que las políticas públicas se formulen con independencia, transparencia y libre de conflictos de interés”, añadió Piñeros Ospina.