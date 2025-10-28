Dos colombianos, un hombre y una mujer, fueron capturados en las últimas horas en Argentina, en medio de una operación conjunta con la Policía de Colombia. Ambos tenían circular roja de Interpol y habían sido seguidos por las autoridades durante los dos últimos días.

De acuerdo a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, los aprehendidos son miembros del ELN, quienes lavaban dinero en territorio argentino para este grupo armado ilegal.

“Detuvimos a dos terroristas colombianos, brazo armado de la guerrilla. Prófugos internacionales con alerta roja de INTERPOL. Lavaban dinero para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que financia el terror en Colombia”, dijo Bullrich, a través de su cuenta de X.

Asimismo, la ministra de Seguridad señaló que “huyeron de su país (Colombia) cuando cayó su socio. Tras 48 horas de seguimiento, en coordinación con la Policía de Colombia, el DFI de la PFA los detuvo en San Antonio de Areco”.

La funcionaria argentina enfatizó: “Acá no hay lugar para criminales. El que las hace, las paga”.

Por el momento no se conoce la identidad de los capturados.