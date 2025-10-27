Daniel Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, aseguró en la mañana de este lunes 27 de octubre que el mandatario colombiano no enfrenta ninguna acusación penal en ese país. Agregó que la inclusión en la denominada ‘Lista Clinton’ “no constituye un indictment ni una acusación penal”.

Leer también: Leopoldo López sugiere que Petro pueda ser parte “de misma estructura criminal” que Maduro

Kovalik, desde Estados Unidos, en entrevista en Blu Radio, indicó que defenderá ante el Departamento del Tesoro y, de ser necesario, acudirá a una corte federal. Aseguró que las decisiones de la administración de Donald Trump son solo por “motivaciones políticas”.

También aseguró que confía en que Petro será retirado de la ‘Lista Clinton’.

“El camino para ahora es escribir una carta al Departamento del Tesoro para rebatir la presencia del presidente Petro en la lista Clinton”, dijo. Y agregó: “Si eso no funciona, iremos a la justicia, pero lo primero es presentar evidencias por medio de una carta”.

De igual forma, Kovalik apuntó que la defensa de Petro en Estados Unidos no solo será defenderse por su inclusión en la lista, sino que tomarán acciones legales contra Estados Unidos por los ataques en el mar Caribe, que “han afectado intereses colombianos”.

“Voy a comenzar demandas contra los Estados Unidos por la violencia en el mar Caribe”, dijo el abogado en el medio nacional.

Importante: Marco Rubio descarta la subida de los aranceles a Colombia como parte de las sanciones a Gustavo Petro

Sobre las razones de la inclusión de Petro en la ‘Lista Clinton’, en la que también fueron incluidos Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, el jurista aseveró que se trata de razones políticas.

“Trump no está feliz con Petro porque él es un abogado por Palestina y porque no va a ayudar con una intervención en Venezuela. Son las dos causas”, declaró.

De igual manera, confirmó que defenderá a toda la familia en Estados Unidos y que cree en la inocencia de Gustavo Petro: “No hay base para que él esté en la lista. Petro está combatiendo las drogas, no participando en ellas”.