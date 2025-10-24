Uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales desplegaron un plan candado en diferentes sectores de la ciudad, luego del hurto de un carro de valores ocurrido aproximadamente a las 8:00 de la noche de este jueves.

Según información obtenida por el medio Blu Radio, una banda armada sorprendió a los funcionarios de una empresa de transporte de valores mientras cargaban dinero en los cajeros automáticos del Centro Comercial Parque Caldas, en pleno centro de la capital caldense.

Versiones preliminares indican que los delincuentes trasladaron el vehículo hasta un parqueadero cercano, donde sustrajeron la bóveda con el dinero y posteriormente le prendieron fuego para eliminar evidencias. Se presume que el dinero fue trasladado a otros vehículos particulares, mientras los responsables huían con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se ha confirmado el monto exacto del hurto. Las autoridades continúan con operativos de búsqueda y han establecido cierres viales en las principales salidas de la ciudad. De manera extraoficial de Blu Radio, fuentes policiales señalaron que ya se tendrían algunas pistas sobre el paradero de los responsables.