La Policía de Antioquia reveló detalles del ataque armado del sábado 18 de octubre en el que resultó muerto Jhon Járol Obregón Yepes, de 13 años, en el municipio de Nariño. Los responsables del crimen, presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Clan del Oriente’, irrumpieron en la vivienda de la víctima y abrieron fuego en su contra.

Lea: SIC ordena cierre inmediato de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por “graves riesgos eléctricos y de gas”

El hecho ocurrió en horas de la noche en la vereda La Balsora, en zona rural de Nariño. Una de las primeras versiones indicaba que el homicidio del adolescente se habría perpetrado en medio de la huida de los criminales tras el robo de tres millones de pesos en efectivo en una estación de servicio ubicada entre las veredas La Libertad y El Recreo.

Sin embargo, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que los sujetos encapuchados llegaron directamente a la vivienda donde residía Jhon Járol Obregón Yepes con su mamá y padrastro.

Lea: Muere trabajador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras accidente

Al parecer, los hombres armados irrumpieron en el inmueble preguntando por el padrastro del menor de edad y al percatarse de que había una persona dentro del baño dispararon sin verificar de quién se trataba.

“Estaban buscando a una tercera persona, muy posiblemente la pareja sentimental de la mamá de los niños. Por ese mensaje también nos sentimos acompañando en sus condolencias a la señora Gladys Pérez, que es la progenitora de este menor, y que estos delincuentes percibieron que había una persona al interior del baño, sin mirar, sin revisar, sin mediar palabras, ejecutaron una serie de disparos, causándole la muerte al menor”, dijo el coronel Rico, según recoge ‘Blu Radio’.

Lea: Rescatan a ciudadano extranjero que llevaba una semana secuestrado por ‘Los Comapán’ en Cauca

El gobernador Andrés Julián Rendón, condenó este hecho y anunció una millonaria recompensa para quien dé información que permita la captura de los autores del crimen.

“Estos bandidos que se tapan la cara, del reducto del GDCO ‘Clan de Oriente’ de alias Camila, asesinaron a un menor de edad en la vereda La Balsora, Nariño. Ofrecemos recompensa de hasta $500 millones para neutralizar a estos criminales”, escribió en X.