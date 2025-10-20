Justo mientras acababa de salir de su trabajo, en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, un joven fu atacado a golpes por varias personas. En las últimas horas se confirmó que murió producto de las heridas.

El hecho, que ocurrió el pasado fin de semana, quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes se nota el momento en el que al menos cinco personas atacan brutalmente al joven, quien trabajaba en una fábrica de colchones y se iba para su casa en bicicleta.

Las personas agresoras empezaron a atacar al joven con puños y patadas hasta dejarlo inconsciente sobre uno de los andenes.

De acuerdo a las autoridades, una de las personas que agredió al joven fue capturada, mientras que las otras cuatro lograron huir del sitio.

Entre los agresores se encuentra una mujer, cuya identidad y paradero están siendo verificados por la Policía.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que adelanta la recolección de pruebas y la identificación de los agresores para determinar las causas del ataque y dar con el paradero de los responsables.