Un adolescente de 13 años fue asesinado en la noche del sábado 18 de octubre por hombres armados que serían integrantes del grupo armado ilegal ‘Clan del Oriente’, en el municipio de Nariño, Antioquia.

Así lo reportó el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X, detallando que el homicidio ocurrió en la vereda La Balsora, en zona rural de Nariño.

“Estos bandidos que se tapan la cara, anoche, del reducto del GDCO ‘clan de oriente’ de alias Camila, asesinaron a un menor de edad en la vereda La Balsora, Nariño”, indicó el mandatario departamental en la mañana del domingo.

Sobre este hecho, que tiene conmocionada a la comunidad de la vereda, hay dos versiones. La primera indica que un grupo de sujetos armados robó alrededor de tres millones de pesos en efectivo en una estación de servicio ubicada entre las veredas La Libertad y El Recreo. Tras cometer el delito, huyeron rumbo a La Balsora y en el trayecto dispararon contra una chiva y una vivienda.

Uno de los proyectiles de arma de fuego ingresó a la vivienda y alcanzó a un menor de 13 años que estaba en el baño, provocando su muerte de manera inmediata. La víctima fue identificada como Jhon Járol Obregón Yepes.

Mientras que la segunda versión apunta a que los hombres encapuchados llegaron directamente a la vivienda preguntando por un hombre. Al revisar el inmueble se percataron de que había una persona dentro del baño y le dispararon, resultando muerto en el lugar Jhon Járol Obregón Yepes.

Las autoridades de Antioquia están investigando este caso con el objetivo de esclarecer los móviles y dar con los responsables.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una millonaria recompensa para quien dé información que permita la captura de los autores del crimen.

“Ofrecemos recompensa de hasta $500 millones para neutralizar a estos criminales. La comunidad sabe quiénes son. Ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”, indicó.