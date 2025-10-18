La viralidad de un video le está pasando factura a un comerciante en Pereira y es que resulta que hasta el propio presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han salido a hablar sobre el tema, del supuesto ciudadano español golpeando a uno de sus trabajadores en un taller de carros, pero todo se trataría de un clip muy viejo.

Lea también: Stream Fighters 4: dónde y a qué hora ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

En el video en cuestión se puede ver a un hombre, presuntamente el dueño del establecimiento, lanzándole un balde de agua a un adulto mayor que sería su empleado, mientras este permanece sentado en un pequeña silla casi inmóvil.

#INDIGNACIÓN 😡 Ciudadano español, propietario de un taller de carros en Pereira, agredió y humilló a uno de sus empleado adulto mayor. El sujeto fue grabado mientras amenazaba y agredía verbal/ al trabajador al que le lanzó agua en medio de los insultos. No sería la primera vez. pic.twitter.com/k9jHPU8pLB — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 17, 2025

El agresor, quien según testigos sería un ciudadano español, insulta y humilla verbalmente al trabajador sin recibir respuesta alguna. Tras el ataque, se le escucha decir, “aquí comes y duermes, y me respetas. Vas a trabajar no a emborracharte, payaso”.

Petro le salió al paso al indignante video desde su cuenta de X: “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”.

Lea también: “Estaba hecho, estaba aprobado todo”: Juan Pablo Montoya sobre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Barranquilla

A esto le siguió los pasos uno de sus trabajadores, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien también en la misma red social aseguró que desde su cartera se actuaría de “inmediato” para llevar a la justicia al señalado agresor al ser este “un delito que merecer ser castigado con todo el peso de la ley”.

Esto no solo es una violación de las normas laborales, es un delito que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Actuaremos de inmediato. https://t.co/yQnha9VaY3 — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) October 17, 2025

Pero esto ha terminado por afectar al dueño del local quien asegura que el video al parecer si es real y sucedió hace aproximadamente dos años, según le contó a Cristian Pineda, un joven ciudadano que preocupado por la situación decidió ir hasta el taller automotriz.

“Lo que pasó es que ese vídeo lo tomaron hace más o menos dos tres creo, y apenas lo vinieron a sacar ahora. El que cometió ese ilícito hace más o menos dos años se fue. Después de que él estuvo aquí, hubo unas personas que tomaron el local, duraron más o menos un año y después de ellos yo alquilé el local hace dos meses”, se defendió Humberto el actual inquilino del espacio en el que se cometió la agresión.

Lea también: Joven militar cae de piso 18 de edificio en Cartagena: ¿qué pasó?

No todo quedó en un video viral en redes, Humberto denunció amenazas que le han llegado luego de que tomara aún más notoriedad tras el mensaje del mandatario colombiano. “Me perjudicaron con ese vídeo (…) hay muchas amenazas, hay gente que extraña por ahí”.

Ante los hostigamientos, Humberto se vio obligado a cerrar el local y ya piensa en desocuparlo si continúan las amenazas en su contra por algo que, dice, no cometió.