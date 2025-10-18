María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, denunció este sábado que el más reciente viaje del presidente Gustavo Petro a Japón, realizado entre el 2 y el 6 de septiembre pasado, tuvo un elevado costo.

Lea: Mindefensa calificó como “intento de homicidio” el ataque con flechas que dejó cuatro policías heridos en Bogotá

“Luego de una lucha jurídica logré que Presidencia me diera los datos completos sobre el viaje de Petro al Japón”, indicó la congresista en una publicación en la red social X.

Sostuvo que ya son 27 los países que ha visitado Gustavo Petro desde que llegó a la Presidencia de la República en 2022, lo que se traduce en “más de 166 días por fuera”, aseguró Cabal.

Lea: Presidente Petro anuncia que el general Carlos Triana saldrá de la dirección de la Policía Nacional

“Son 72 viajes internacionales con la plata de los colombianos y sin resultados”, añadió.

#PetroElViajero Luego de una lucha jurídica logré que Presidencia me diera los datos completos sobre el viaje de Petro al Japón entre el 2 y el 6 de septiembre de 2025.



Petro ha viajado desde el 2022 a 27 países, permaneciendo más de 166 días por fuera.



Son 72 viajes… pic.twitter.com/60b0dtWEUB — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 18, 2025

Tras solicitar al Dapre información sobre la visita de Petro a Japón, María Fernanda Cabal tuvo acceso a las sumas exactas de dinero que fueron gastadas en dicho viaje.

“Según datos oficiales, los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del mandatario sumaron USD 35.946, equivalentes a $138.103.094 pesos colombianos”, indicó Cabal en un comunicado.

Lea: “Hay que integrar la Policía y la inteligencia de Colombia con la de Venezuela”: presidente Petro

Agregó que el costo del combustible del avión presidencial fue de $637.976.394, “dejando una huella de carbono de 345.956 kg”.

“¿Dónde le quedó el ambientalismo?”, cuestionó la senadora.

En total, el viaje presidencial tuvo un costo de $776 millones de pesos por cuatro días, según reveló la precandidata, “incluyendo los gastos de alojamiento (USD 1.988), alimentación (USD 1.508) y transporte (USD 32.450)”.

#PetroElViajero En el reciente viaje de Petro a Japón se gastó USD 35.946 o 138.103.094 COP (TRM 17 de octubre). Eso fueron 34,5 millones diarios.



El avión presidencial gastó en combustible $637.976.394 y dejó una huella de carbono de 345.956 kg ¿Dónde le quedó el… pic.twitter.com/pRJ4BUNEQ6 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 18, 2025

Precisó que Petro viajó acompañado por sus ministras de Agricultura, Comercio y Cultura, además de la Canciller, cuyo desplazamiento costó $75.374.783 pesos.

“Mientras no hay plata para seguridad, vivienda, salud o educación, el presidente sigue con su paseo mensual a otro país”, criticó la senadora.