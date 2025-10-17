Ante las críticas que en redes sociales se han publicado por la realización de la Feria Popular Brujería, que se llevará a cabo este jueves 17 y viernes 18 de octubre en Medellín, Comfama, organizadora del evento, salió al paso con un comunicado.

Leer también: Polémica por feria organizada por Comfama llamada ‘Brujería’ en Medellín

“Hace 50 años, Simón González, hijo del filósofo Fernando González, organizó en Bogotá el primer Congreso Mundial de Brujería, el cual tenía como consigna: “A la sombra de lo diferente, con amor y asombro”, frase que se le atribuye al poeta nadaísta Gonzalo Arango. El evento buscaba abrazar la diversidad colombiana en todas sus formas y reconocer que somos una sociedad en la que habitan múltiples creencias, conocimientos e historias", se lee en la primera parte del escrito.

Se agrega en la misiva: "Este año, desde el Claustro Comfama, nos unimos a la Corporación Otra Parte para conmemorar el medio siglo de ese encuentro con una agenda que incluye conversaciones, talleres de gastronomía, danza, conciertos y documentales; entre otras actividades, que destacan prácticas ancestrales y cotidianas alrededor de la espiritualidad de nuestro país. Tendremos, por ejemplo, alabaos del Pacífico, danzas chocoanas y guajiras y una conversación sobre “La Bruja”, el libro de Germán Castro Caycedo. Nuestra intención con este espacio es ampliar miradas, promover la comprensión de la diferencia y desmitificar la espiritualidad de culturas menos conocidas en nuestra región".

Hay que recordar que el evento ha recibido críticas, como la del representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López, quien pidió que se cancelara la feria y denunció que se estaría realizando con recursos públicos.

“Increíble que una institución como Comfama esté organizando un evento para este 17 y 18 de octubre de brujería, cuando lo que debería promover son los valores familiares, esos valores antioqueños que están arraigados de Dios, de familia, de trabajo. Además, con recursos públicos, parafiscales, pagados por los trabajadores antioqueños”, expresó López.

Brisvani Arenas, concejal de Medellín, también se pronunció al respecto, aseverando que esta feria amenaza a las tradiciones religiosas de la ciudad.

“Tenemos más de trescientas parroquias en Medellín. Un pueblo creyente, un pueblo que ha sido capaz de salir adelante poniendo su fe en Jesús, en la virgen. Tenemos vírgenes en cada esquina. Aquí no vengan a cambiarnos las tradiciones, no vengan con esas espirituales que no hegemónicas. En este congreso, que es un congreso de brujería, que trae consecuencias nefastas para nuestras familias, para nuestra ciudad, por eso levantamos nuestra voz en contra”, declaró.

Importante: ¿Podría ser sancionado si no asiste como jurado a las votaciones para Consejos de Juventud del 19 de octubre?

Ante todo esto, en su comunicado, Confama apuntó: “En Comfama creemos que la mayor riqueza de una sociedad radica en su diversidad. Por esto, desde nuestra propuesta cultural y educativa reconocemos que no existe una sola cultura, sino muchas. Proponemos conectar perspectivas, posturas y creencias diferentes con el fin de promover la convivencia, enriquecer nuestras conversaciones y fortalecer la democracia. Esta propuesta cultural recibe unos 8 millones de asistentes al año en teatro, cine, conversaciones, talleres, clubes, cursos y bibliotecas, y se financia con recursos de la compensación familiar que no son considerados por la ley como recursos públicos”.

También se añade: “A las personas que han manifestado su disgusto, queremos invitarlas a comprender que en el país en paz que queremos construir caben todas las formas de ver el mundo y celebrar la vida. En ningún momento el evento irrespeta ningún credo ni práctica religiosa. Gracias a nuestra Constitución, en Colombia todos podemos creer o no en lo que queramos, así como expresar nuestras ideas con toda libertad. Respetamos su mirada, pero no cancelaremos el encuentro ni despediremos a nadie por esta razón. El tejido social de Colombia es diverso, tanto como nuestra naturaleza. En Comfama, con el mismo “amor y asombro” que proponía Gonzalo Arango en 1975, celebramos y abrazamos esa diversidad".