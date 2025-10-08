Este miércoles 8 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la sanción contra el menor que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, cuando se encontraba en una actividad política en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Leer más: Minculturas aseguró que España tiene voluntad de diálogo sobre el Tesoro Quimbaya

De acuerdo con el tribunal, alias Tianz deberá permanecer privado de la libertad por siete años, y deberá estar internado en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Vale mencionar que el joven de 15 años, quien fue capturado minutos después a una cuadras del parque El Golfito por miembros del equipo de seguridad del político, había aceptado los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, imputados por la Fiscalía.

Lea también: Capturan a hombre que asesinó a un adulto mayor de 93 años: “Estaba cansado de que no le habría la puerta”

El sicario: un menor de 15 años

El ejecutor material del crimen fue un adolescente de 15 años, cuya identidad no puede ser revelada por protección legal. Este joven, quien según alias “Andrea” ya estaba entrenado para este tipo de actos, recibió el arma al interior del vehículo momentos antes del ataque.

Las cámaras de seguridad captaron desde múltiples ángulos el momento exacto en que el menor desenfundó la pistola Glock 9 mm y disparó al menos tres veces contra el senador Uribe Turbay. Tras el ataque, uno de los escoltas del congresista logró herirlo en una pierna, y fue capturado a pocas cuadras del lugar cuando intentaba huir.

Lea además: Porcentaje de solicitudes rechazadas de visas de Estados Unidos para colombianos es similar al caso de los chinos

Supuestamente, el menor fue engañado por el Costeño, quien le había prometido una motocicleta para escapar que nunca existió. “Era una vuelta suicida”, confesó posteriormente el cerebro del crimen a sus cómplices.