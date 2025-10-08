Uniformados de la estación de Policía de Engativá, en Bogotá, lograron la captura de un hombre de 56 años, señalado de haber asesinado a su propio abuelo dentro de una vivienda ubicada en el barrio Villa Luz.

Lea más: Porcentaje de solicitudes rechazadas de visas de Estados Unidos para colombianos es similar al caso de los chinos

Según la información obtenida por el medio W Radio, las autoridades fueron alertadas sobre un posible homicidio ocurrido al interior de una residencia. Al llegar al lugar, los patrulleros hallaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años, con múltiples heridas en la cabeza.

De acuerdo con las primeras versiones recolectadas por la Policía, uno de los propietarios del inmueble manifestó que el presunto responsable del crimen sería el nieto de la víctima.

Ver más: Fiscalía imputará dos nuevos delitos contra Nicolás Petro: estos son

El hombre fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con varios elementos incautados que harían parte del proceso investigativo.

Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable hecho de violencia intrafamiliar.