Una fuerte polémica rodea a la jueza del departamento de Caquetá, Marienela Cabrera, quien se ha hecho viral en plataformas como TikTok e Instagram por compartir videos bailando. Ahora enfrenta un proceso disciplinario tras una queja que la señala de afectar el decoro de su profesión.

La togada, en una entrevista con Mañanas Blu, negó que sus grabaciones se hayan hecho en su despacho y aclaró que todas fueron realizadas en su residencia.

“Yo no bailo en el juzgado. Yo no tengo videos en mi despacho judicial. Estos videos que tienen todos el mismo fondo son en mi casa”, precisó.

La queja formal enviada a través de correos anónimos, argumenta que sus publicaciones son sugestivas y cuestiona su forma de vestir, además de insinuar que descuida su labor judicial. Cabrera, madre de tres hijos y con 47 años, rechazó esas acusaciones asegurando que mantiene un alto rendimiento en evacuación de casos y que el proceso ignora sus resultados para enfocarse en su vida personal.

La investigación ha generado controversia, especialmente por las decisiones del magistrado instructor, Manuel Enrique Flores, quien ordenó seguimiento a sus redes sociales y la incautación de su celular personal, medida que la jueza se negó a cumplir alegando que viola su intimidad.

Para Cabrera, este expediente no solo es un cuestionamiento profesional, sino también un juicio laboral y de género.

“Es muy lamentable, la verdad. Para mí es muy lamentable que a una mujer se le juzgue, se le juzgue por su forma de vestir, se le juzgue por sus publicaciones en redes sociales y se haga caso omiso al trabajo de ella”, concluyó.