Un ciudadano oriundo de Panamá se acercó a oficinas de Migración Colombia en Medellín y fue capturado luego de comprobarse que era buscado en su país, incluso con circular roja internacional de Interpol.

La entidad detalló que el hombre, identificado como Abraham Darío Delgado Rivera, arribó a las instalaciones de la entidad en la Regional Antioquia - Chocó para realizar un trámite rutinario de solicitud de salvoconducto.

Pero, luego de verificar su identidad y antecedentes, las autoridades advirtieron que sobre este estaba vigente una Notificación Roja de Interpol por el delito de esta agravada en Panamá.

Al parecer, Delgado utilizaba como fachada una empresa de inversiones, captaba recursos en divisas y criptomonedas, y usaba documentos falsos para cerrar operaciones sin informar a los inversionistas.

“Migración Colombia puso a disposición de la Policía Nacional a un ciudadano panameño requerido por las autoridades y con circular roja de Interpol por el delito de estafa agravada. Durante labores de verificación, nuestros oficiales de migración evidenciaron dicha alerta y pusieron a este ciudadano a órdenes de las autoridades colombianas”, declaró Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, respecto al caso.

El hombre capturado podría enfrentar una pena de hasta 10 años en su país natal.