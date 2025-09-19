La violencia sigue haciendo presencia en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Este viernes 19 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció la instalación de una caneca con explosivos en el casco urbano, al parecer, por parte de miembros de las disidencias de las Farc.

El artefacto, pintado con los colores de la bandera de Colombia, fue hallado en el barrio Arenal. También fue encontrada una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias.

“En zona urbana de Anorí, disidencias FARC dejaron una caneca y una bandera en frente de un Centro de Desarrollo Infantil. Una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aún así, el gobierno de @petrogustavo sigue sentado negociando con Calarcá y sus aliados.”, escribió desde su cuenta de X.

“Ya hay presencia en la zona del @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia. Estamos atentos a las labores de antiexplosivos.”, añadió el funcionario departamental.

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 19, 2025

Sobre estos hechos, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, indicó que en el lugar hacían presencia hombres encapuchados.

“A través de cámaras se evidenciaron en la parte alta, en línea recta, hacia el lugar donde quedó la caneca tres sujetos encapuchados con armamento, arma larga y arma corta, que están ahí escondidos. Cuando llegó el helicóptero, simplemente se escondieron más”, dijo el coronel Muñoz.