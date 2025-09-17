La muerte del senador Miguel Uribe Turbay no solo dejó en luto a su familia y al Congreso. También abrió un debate sobre la manera en que algunos actores políticos manejaron los meses de incertidumbre y dolor que rodearon al legislador tras el atentado en su contra.

En una entrevista reciente, su esposa, María Claudia Tarazona, aseguró que en ese periodo hubo dirigentes que aprovecharon la situación para hacer política, en lugar de respetar la intimidad del duelo.

Tarazona recordó que los días en la Fundación Santa Fe, donde permaneció su esposo, estuvieron marcados por la angustia. Sin embargo, en medio de esa situación también se encontró con actitudes que calificó como irrespetuosas.

“Lo que me pareció más doloroso, más que molesto, fue hacer política con el dolor ajeno”, afirmó.

Según explicó, algunos precandidatos aprovecharon el momento para hacer apariciones públicas o adelantar actividades de campaña, mientras su familia luchaba contra la incertidumbre.

“¿Por qué con una tragedia, con un niño de cuatro años sufriendo por la vida de su papá?”, preguntó, aludiendo a su hijo menor, Alejandro.

En diálogo con ‘Caracol Radio’, la viuda señaló que los políticos tenían “millones de escenarios para sobresalir” y lamentó que lo hubieran hecho en medio de una tragedia familiar.

Dijo además que, durante esos meses, se enfocó únicamente en acompañar a su esposo y a sus hijos: “Yo estaba en lo mío, ni la vi, ni vi a nadie, ni puedo decir si fue ella o fueron otros”.

El episodio con María Fernanda Cabal

Tarazona relató también un hecho ocurrido durante la velación en el Capitolio Nacional. Según dijo, la senadora María Fernanda Cabal ingresó con un micrófono encendido.

“Le pedí que se lo quitara. Al comienzo lo negó, luego se lo entregó a una persona que la acompañaba. Eso me dolió, porque estábamos despidiendo a Miguel”, aseguró.

Agregó que, en ese momento, escuchó comentarios que interpretó como advertencias: “Me decía que yo no conocía este país, que no sabía cómo eran las cosas. Y yo solo pensaba que atrás tenía a mi esposo en un cajón, que lo mataron por hacer política”.

Finalmente, la viuda del senador mencionó que pese a las tensiones externas, eligió solo aferrarse a lo positivo: “Estaban pasando cosas tan dolorosas y tan malas alrededor mío y era tan compleja la situación con Miguel, que yo me aferraba siempre a las cosas buenas, a Dios, al amor y a la compasión”.