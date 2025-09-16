El embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, encargado de negocios de la sede diplomática norteamericana en la capital del país, afirmó este martes que pese a la descertificación de Washington a Bogotá, en la modalidad de exención por interés nacional, se mantendrá la ayuda a la lucha contra el narcotráfico.

“Toda la ayuda de los Estados Unidos a Colombia, sea en el área de seguridad o ayuda humanitaria, lo que sea, va a continuar al 100%”, dijo el diplomático estadounidense a la emisora Blu Radio, añadiendo que “no habrá modificaciones en servicios consulares, visas, acuerdos de defensa o turismo. Nada cambió, repito, nada. Mientras que tengamos la colaboración entre los dos países, nuestro gobierno no tiene ningún interés en alterar esos asuntos”.

De acuerdo con McNamara, la decisión de descertificar a Colombia se basó en “los niveles récord de cultivo de coca, los niveles récord de la producción de cocaína y el nivel muy bajo en términos de la erradicación”.

Aunque admitió que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han incrementado las incautaciones, aseveró que los resultados no son suficientes frente al crecimiento de los cultivos ilícitos: “Las cifras son las cifras y no había otra opción que la descertificación”.

“La lucha contra el narcotráfico es complicada, súper complicada. Entendemos que Colombia está en la línea de frente de esa lucha y por eso nuestro compromiso es total”, reconoció el funcionario extranjero.

Y compartió una experiencia personal sobre la lucha antinarcóticos: “Mi hermano, que era policía en Nueva York, fue atacado y baleado por alguien bajo los efectos de las drogas. Quedó en silla de ruedas. Los costos de este negocio ilegal nos golpean a todos, desde el campesino colombiano hasta las familias estadounidenses”.