El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este lunes que Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas.

“Una realidad que voy a anunciar hoy es que los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína”, afirmó el mandatario durante un consejo de ministros televisado.

Posteriormente, el mandatario informó que se convocará una reunión sobre los sistemas antidrones del país, clave en este contexto.

Colombia fue descertificada por última vez en 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, acusado de recibir fondos ilícitos del narcotráfico para su campaña.

Cambio de enfoque

Desde que asumió la Presidencia en agosto de 2022, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha impulsado un cambio de enfoque en la lucha antidrogas, que considera fracasada, y suspendió la erradicación forzada de coca, principal componente de la cocaína.

De acuerdo con el ejecutivo, la estrategia “divide las acciones del Estado en dos partes: la lucha contra el negocio del narcotráfico y oxígeno para las comunidades productoras de la hoja de coca, impulsando la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales”.

“Es una visión diferente porque no es solo la guerra, sino atacar de fondo las razones sociales y económicas que sirven para la incidencia del narcotráfico (...) y los resultados están a la vista”, agregó la información.

No obstante, un informe de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), presentado en agosto, alertó que en reducción de cultivos ilícitos el desempeño de Colombia “es crítico”, pues en 2023 había 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, lo que supone un aumento del 53 % respecto al año anterior.

“El índice de cumplimiento indica que la descertificación de Colombia es muy probable, de entre el 55 y el 70 %, más alineada en el 70 % que en el 55 %”, señaló en esa ocasión la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture.