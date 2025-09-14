El Servicio Geológico Colombiano informó que en la madrugada de este domingo 14 de septiembre un fuerte sismo de 5.1 sacudió parte del país, especialmente al departamento de Antioquia.

De acuerdo al reporte del SGC, el evento telúrico ocurrió a las 02:12 de la madrugada, con una profundidad superficial (Menor a 30 km), y con epicentro en el municipio de Uramita, Antioquia.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños en infraestructuras.

En redes sociales, decenas de usuarios reportaron el sismo, afirmando que sintieron el movimiento en Medellín, Bello, Rionegro, Envigado, Santa Fe de Antioquia, Sabaneta, Amalfi, entre otros. También se reportaron usuarios desde Santander, Córdoba, Boyacá y otros departamentos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-14, 02:12 hora local Magnitud 5.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Uramita - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/NQvwlEjeMp — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2025

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: