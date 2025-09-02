La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra dos policías de Medellín, señalados de exigir dinero a una pareja a cambio de no judicializarlos. El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2025 en el centro de la capital antioqueña.

Le puede interesar: El ajustado duelo en la elección del nuevo magistrado de la Corte

De acuerdo con la investigación de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, el intendente Yerson Niray Pinilla Pino y el subintendente Edwin Junior Herrera Ballesteros habrían detenido a un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo de alta gama con orden de embargo emitida por un juez civil.

Los uniformados les habrían solicitado $8.000.000 para omitir el reporte. Bajo la presión, las víctimas retiraron $5.600.000 en un cajero cercano, escoltados por los policías, y lo entregaron en el lugar. Según la denuncia, además recibieron un número de cuenta bancaria en el que debían consignar el dinero restante.

Vea aquí: Asesinaron a hombre en medio de un atraco: delincuentes le dispararon y se llevaron su motocicleta

Un detalle particular quedó registrado en la denuncia: uno de los procesados devolvió $30.000 a la pareja “por si tenían algún problema mecánico con el vehículo”.

Captura e imputación

Los dos policías fueron capturados por orden judicial. Durante las audiencias concentradas, Pinilla Pino y Herrera Ballesteros no aceptaron los cargos de concusión imputados por la Fiscalía.

La medida de aseguramiento impuesta por el juez será cumplida en sus residencias.

Otros casos recientes en Medellín

Este hecho no es aislado. En noviembre de 2024, los patrulleros José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero fueron enviados a casa por cárcel también por concusión. Según el expediente, habrían exigido $15.000.000 a una empresaria en Manrique para no judicializarla por un homicidio culposo que no cometió. La víctima terminó pagando $8.000.000.

Lea también: Detienen en Argentina a colombiano señalado de millonaria estafa con criptomonedas

En enero de 2025, un juez ordenó cárcel para Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla y el patrullero Deimis González Murillo, investigados por exigirle dinero a un motociclista en Campo Valdés. Los uniformados lo habrían detenido por movilizarse en una moto que supuestamente era robada y le pidieron $5.000.000 para dejarlo libre. La víctima alcanzó a entregar $1.000.000.