El Gobierno nacional anunció a Felipe Durán Carrón como el nuevo Superintendente Nacional de Servicios Públicos.

En su perfil profesional se destaca que se desempeñó entre marzo de 2024 y enero del presente año como superintendente delegado para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio. Además, fue concejal por dos oportunidades en Zipaquirá, así como secretario de despacho de dicho municipio.

En su formación se destaca que es profesional en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Proyectos de Desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). Además, actualmente cursa una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Nacional.

Es de anotar que se trata del tercer superintendente de Servicios Públicos que se nombra en medio de la intervención de Air-e, proceso que se puso en marcha en septiembre del año anterior con el liderazgo de Dagoberto Quiroga.

Vale mencionar, que el pasado 27 de agosto Durán Carrón había asumido como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en calidad de encargado.

