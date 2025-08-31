Un impactante video conocido este domingo 31 de agosto muestra el estado en que quedaron los vehículos tras el accidente en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, fundadores de la cadena de restaurantes antioqueño ‘El Rancherito’.

En las imágenes se observa un tractocamión encima de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba la pareja, la cual quedó completamente destruida.

“La gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta, terrible”, se escucha decir a un testigo que intentaba auxiliar a las víctimas.

Según las autoridades, el siniestro ocurrió en la troncal del Magdalena Medio, en jurisdicción de Puerto Araujo, Santander, cuando la pareja se encontraba detenida en un ´pare y siga´ y fue embestida por un camión que no habría guardado la distancia de seguridad.

Asimismo, el fuerte impacto desplazo la camioneta en la que viajaban varios metros hacia el carril contrario, donde termino colisionada de frente con un tractocamión.

#ATENCION EN PÉRDIDA TOTAL, LA CAMIONETA EN LA CUAL FALLECIERON LOS DUEÑOS DEL RESTAURANTE EL RANCHERITO



En la mañana del sábado 30 de agosto de 2025, los reconocidos empresarios antioqueños Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, propietarios de la cadena de restaurantes Rancherito, pic.twitter.com/SAl4PTRCW7 — Comunicando Belén (@comunicandobel) August 31, 2025

Por el fallecimiento de la pareja, se han manifestado figuras públicas y políticas. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de X.

“Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia”.

Por otro lado, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez envió un mensaje por su cuenta de X “los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios”.