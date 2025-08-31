Pedro González, humorista conocido como Don Jediondo, publicó un video en sus redes sociales en el que se refiere al cierre de sus restaurantes ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’.

En el clic se le ve secándose las lágrimas con un pañuelo. Además, asegura que seguirá adelante con sus proyectos.

“Mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido hay esperanza. Esperanza de que doña María, don Jairo, doña Rosita, nuestros trabajadores y trabajadoras sigan recibiendo el sueldo”, se le escucha decir.

De igual forma, hizo una invitación a los colombianos a sumarse en las redes con el numeral #HagámosleElGastoADonJediondo “Para invitarlos este fin de semana para que hagamos fila y le compremos a Don Jediondo”.

González aseguró que todo el dinero que ingresa a los restaurantes “la administra el estado y se va a pagar a nuestros trabajadores. 183 trabajadores y trabajadoras, 183 familias que siguen esperanzados en que la llama siga viva, en que el fogón de ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’ siga viva porque primero, nuestra gente”.

También agradeció a sus seguidores por la solidaridad mostrada y por los mensajes de aliento.

Hay que recordar que la cadena de restaurantes entró en liquidación debido a las deudas que superan los $25.000 millones de pesos entre pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

En el programa La Luciérnaga, Don Jediondo explicó la situación y manifestó su nostalgia por cerrar su negocio, sobre todo porque son cientos de trabajadores que se quedarán sin empleo.

“Hace seis años, la Súper nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos, infortunadamente por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, dijo Don Jediondo.

También manifestó su preocupación por sus colaboradores, pues tenía más de 400 empleados activos en las 33 sedes de la cadena ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’. Actualmente tenía 183 trabajadores directos.

“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”, señaló el superintendente, Billy Escobar Pérez, sobre el tema.

Y agregó que “ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.

Don Jediondo señaló que hubo tres factores que afectaron el crecimiento de la empresa: “Los tres factores fueron la ola invernal que hubo hace como doce años, después vino la pandemia, y pegado a la pandemia, yo creo que algo que nos afectó más económicamente fue el paro, porque con el paro se bloquearon las carreteras, dejó de llegar el mercado, dejó de llegar la carne”, indicó.