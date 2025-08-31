El bus que trasladaba a los jugadores del Deportivo Cali al estadio de Palmaseca este sábado 30 de agosto atropelló a un hincha del club en la vía. El seguidor del cuadro azucarero murió en el lugar y una mujer resultó herida.

El accidente ocurrió apenas a 500 metros del estadio, donde el equipo dirigido por Alberto Gamero tenía que enfrentar al Deportivo Independiente Medellín.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hincha fallecido. Se especula que un choque con otra motocicleta hizo caer al hincha justo cuando pasaba el bus.

Los jugadores tuvieron que subirse a otro bus para poder llegar al estadio.

“Hay que ser solidario con este fútbol colombiano. Hay mucha gente en el estadio. Un hincha del fútbol que se nos va, qué tristeza”, dijo el máximo accionista del DIM, Raúl Giraldo, a Win Sports.

“Tuvimos un hecho lamentable donde muere un hincha del Deportivo Cali, que Dios lo tenga en su gloria. Saliendo para el estadio también tuvimos un atentado”, denunció el técnico del club local, Alberto Gamero. Agregó: “Hay que tener fuerza, es duro ver al ladito de uno fallecer una persona”.

Cientos de hinchas del Cali quedaron atrapados por la congestión vehicular y el partido, que estaba programado para las 8:30 p.m., se retrasó 20 minutos.