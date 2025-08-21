El Consejo de Estado ratificó la decisión que tomó en su momento el Tribunal Administrativo de Santander sobre Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga: anular su elección.

Este jueves 21 de agosto, el alto tribunal ratificó la anulación de la elección del mandatario de los bumangueses por doble militancia. Con esta decisión se confirma que la capital de Santander se queda sin alcalde.

Cortesía

El proceso en contra del mandatario local se adelantó luego de que los demandantes, entre ellos el senador Fabián Díaz aseguraran que el alcalde Beltrán habría incurrido en doble militancia por haber apoyado durante la campaña electoral a aspirantes al Concejo que habían sido avalados por otros partidos políticos diferentes al suyo.

“Se encuentra demostrado dentro del proceso que el demandado apoyó a candidatos de partidos políticos diferentes a los inscritos por la coalición denominada “Juntos por Bucaramanga”, que aspiraban al concejo del municipio de Bucaramanga en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023″, se lee en el fallo proferido en diciembre.

Luego de la decisión del Consejo de Estado, Beltrán aseguró en su cuenta de X que seguirá en el cargo hasta que el fallo esté en firme.

“La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final”, aseveró.