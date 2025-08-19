Un ataque armado contra la fuerza pública en el casco urbano del municipio de El Tarra, departamento de Norte de Santander, dejó un policía muerto en la mañana de este martes 19 de agosto.

La víctima fue identificada como Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, quien se desempeñana como subintendente de la Policía y prestaba sus servicios en Norte de Santander.

Según explicó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, el subintendente fue atacado en momentos en que realizaba labores de patrullaje por el centro del municipio junto a varios compañeros.

“Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN”, aseveró Arévalo en ‘Caracol Radio’.

El alto oficial atribuyó el crimen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque “no es otra la organización que hace presencia en este lugar”.

“Lo único que quiero poner en conocimiento es que muchas veces esta organización criminal lo único que hace es precisamente sembrar el miedo, pidiendo ciertas ventajas en el aspecto militar y policial para hacer este tipo de acciones”, añadió en la citada emisora.