El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se pronunció tras los hechos registrados en Nariño, donde durante un evento público se entonó el himno de las disidencias de las Farc con la participación de niños, niñas y adolescentes. La entidad califico la situación como una grave vulneración de derechos y anunció acciones inmediatas de protección.

Según el ICBF, la utilización de menores en escenarios de propaganda armada los expone a contextos asociados con la violencia y la ilegalidad, contrariando la Constitución y la ley, que garantizan su derecho a crecer en condiciones de dignidad, libertad y desarrollo integral.

El organismo informó que, en coordinación con las autoridades competentes, se activarán las rutas de atención y restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados.

Astrid Cáceres, directora general del ICBF, manifestó que los menores “son sujetos de derechos y no instrumentos de manipulación”. Agregó que su lugar debe estar “en la escuela, en el juego, la cultura, el deporte y en escenarios que promuevan la paz y la convivencia”.

Con estas medidas, el Instituto busca evitar la normalización de prácticas en las que los menores son vinculados a expresiones de grupos armados y reforzar la protección de la niñez en el territorio.