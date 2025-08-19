Como parte de sus cambios ante los innumerables cuestionamientos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la ampliación de su portafolio de prestadores de servicios de salud a los que pueden acudir sus afiliados.

Lea también: Supersalud interviene a la ESE UNA

“Seguimos fortaleciendo la atención de los docentes y sus familias y hoy, en todo el país, contamos con 6.032 sedes de IPS que hacen parte de la red de prestación de servicios del FOMAG para la atención integral de esta población”, señaló Aldo Enrique Cadena, vicepresidente de Fiduprevisora, administradora del fondo.

Ahora los docentes y sus familiares afiliados podrán escoger entre 2.565 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) donde quieren ser atendidos dependiendo a sus necesidades y a su cercanía geográfica. El plazo para la escogencia es hasta el próximo jueves 28 de agosto.

Lea también: Susana Muhamad y Gustavo Bolívar advierten sobre ‘jugadita’ de Colombia Humana de cara a la consulta interna del Pacto Histórico

En caso de no realizar la selección en el plazo indicado, el prestador será asignado automáticamente por la Fiduprevisora con base en criterios técnicos y geográficos.

Así las cosas, el Fomag ahora cuenta con 584 sedes de Atención Primaria, con cobertura en 32 departamentos y 246 municipios en donde se garantizaba la atención con acuerdos de voluntades bajo la modalidad de cápita, ahora el magisterio elige donde quiere ser atendido conforme a los prestadores que hacen parte del registro calificado.

Lea también: Barcos de guerra de EE. UU. llegarían a costas venezolanas: Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de milicianos

“De esta forma, el FOMAG y la Fiduprevisora S.A. ratifican su compromiso con la calidad, la oportunidad en la atención y la ampliación de la cobertura de servicios de salud para el Magisterio colombiano”, afirmaron.

Paso a paso de cómo elegir su prestador de servicios de salud preferido