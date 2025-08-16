Durante un consejo de seguridad convocado en el municipio de La Plata, Huila, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez anunció la jugosa recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias David o ‘Mi Pez’ de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. En la reunión asistieron diversas autoridades como la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales, un narcotraficante nato, a quien se conoce como alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, este criminal es el que reemplazó a alias Libardo y Libardo es el que había sucedido a alias Cholinga, ambos neutralizados por nuestras fuerzas militares”, resaltó el Ministro.

De alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ se conoce como ser el responsable de cometer acciones terroristas contra el bienestar de los Huilenses, siendo blanco de objetivos la fuerza pública y la población civil. También se le atribuye el reclutamiento de menores indígenas en municipios del nororiente del Cauca y occidente del Huila.

En el consejo, asistido por diversas autoridades como la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía, Sánchez anunció la recompensa de otras personas de interés por captura y que son pertenecientes a las disidencias de Las Farc:

Hasta 50 millones de pesos por el paradero de los dos hombres armados responsables de atentar contra el representante Julio César Triana y su esquema de seguridad, accionar perpetrado el pasado miércoles 13 de agosto en la vía La Plata – Paicol.

Hasta 50 millones de pesos por la ubicación de alias ‘El Viejo’ y alias ‘Karla’ del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo, responsables de extorsiones y amenazas poniendo en riesgo a los habitantes de la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata en el occidente del Huila.