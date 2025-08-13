BOGOTÁ. El vicecanciller Mauricio Jaramillo le dijo este miércoles a EL HERALDO que las manifestaciones de solidaridad de los Estados Unidos por la muerte el lunes del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio, “se inscribe dentro del apoyo a la paz” de Washington.

“Colombia entera está de luto, este es un hecho que revela un retroceso, un asesinato que nos duele, no solamente al Gobierno, creo que a toda la sociedad colombiana, y como Estado obviamente nos trae el recuerdo de las peores épocas pero hay que hacer un llamado a la unidad. Colombia entera tiene que seguir defendiendo la vida, estos hechos nos recuerdan que la paz es un fin esencial del Estado y que no la podemos dar por descontada y hay que luchar todos los días por ella”, expresó el funcionario.

Envío así mismo el viceministro “un saludo de solidaridad y de condolencias a todo el círculo de Miguel Uribe Turbay, a quien vamos a extrañar”.

Y frente a los pronunciamientos de Washington sobre el acto de violencia, dijo Jaramillo Jassir a este diario:

“Sabemos que en general la comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia, entendemos que igual que nosotros están conmovidos con lo que pasó, todos estamos en ‘shock’, estupefactos, Estados Unidos es un aliado esencial en el tema de la paz, en el tema de reconciliación y todas estas expresiones de solidaridad con Miguel Uribe y su familia se inscriben dentro de ese apoyo a la paz y a la reconciliación tan necesaria en Colombia”.

