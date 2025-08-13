Monseñor Sergio Trujillo, párroco de la Catedral Primada de Colombia, compartió este miércoles 13 de agosto sus palabras de esperanza en las exequias, y el homenaje rendido al senador Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Congreso de la República.

En medio del tercer día de velación en cámara ardiente del líder político fallecido el pasado lunes 11 de agosto, monseñor Trujillo expresó ante el recinto del pleno de la Cámara de Representantes, asistida por familiares, allegados y autoridades del país, su gratitud por la vida de Uribe Turbay. “Damos gracias a Dios por el don de su vida, Miguel fue un servidor tan comprometido, un ciudadano muy íntegro y al mismo tiempo un hombre creyente, cuya fe católica iluminó su manera de ver el país y de trabajar por él”, manifestó el religioso.

“Su muerte violenta nos llena de dolor pero no nos arrebata la certeza que brota de nuestra esperanza cristiana”, reflexionó el párroco de la Catedral Primada, donde fue llevado el cuerpo del parlamentario del Centro Democrático para su sepelio y posterior traslado al Cementerio Central de Bogotá.

“Aquí, en el mismo lugar donde Miguel debatió ideas, defendió principios y soñó con un país más justo, hoy se honra su memoria con profundo respeto y sincera gratitud”, concluyó el clérigo.