Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas del martes 12 de agosto en el barrio Juan XXIII de Ocaña, Norte de Santander.
La víctima fue identificada como Danilo Eduardo Larez Badía, de 22 años y de nacionalidad venezolana.
De acuerdo con versiones preliminares, el joven conducía una motocicleta AKT NKD y realizaba maniobras peligrosas mientras era grabado por varios acompañantes.
Testigos indicaron que, durante el recorrido, el Larez Badía realizó saltos y desplazamientos a alta velocidad, lo que habría contribuido a la pérdida de control del vehículo.
Asimismo, el impacto contra un poste de energía fue tan fuerte que Larez Badía quedó inconsciente en el lugar, presentando un trauma craneoencefálico severo.
Personas cercanas intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.
Por este caso las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías para prevenir tragedias como esta.