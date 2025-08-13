Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas del martes 12 de agosto en el barrio Juan XXIII de Ocaña, Norte de Santander.

Corte Suprema de Justicia condenará al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

Vicesecretario de Estado de EE. UU. llegó a Bogotá para funeral de Miguel Uribe Turbay

Video: Lancheros peruanos persiguieron a Daniel Quintero tras izar bandera de Colombia en Santa Rosa

La víctima fue identificada como Danilo Eduardo Larez Badía, de 22 años y de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven conducía una motocicleta AKT NKD y realizaba maniobras peligrosas mientras era grabado por varios acompañantes.

En video quedó registrado el momento en que Danilo Eduardo Larez Badía realizaba piruetas en su motocicleta y terminó estrellándose contra un poste de energía en el barrio Juan XXIII, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Desafortunadamente el joven pierde la vida pic.twitter.com/IxTMRK86jj — SMCONTRAPORTADA (@smcontraportada) August 13, 2025

Testigos indicaron que, durante el recorrido, el Larez Badía realizó saltos y desplazamientos a alta velocidad, lo que habría contribuido a la pérdida de control del vehículo.

Asimismo, el impacto contra un poste de energía fue tan fuerte que Larez Badía quedó inconsciente en el lugar, presentando un trauma craneoencefálico severo.

Redes sociales Danilo Eduardo Larez Badía, de 22 años, falleció tras chocar con un poste

Personas cercanas intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Por este caso las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías para prevenir tragedias como esta.