Tres militares fueron asesinados este martes 12 de agosto en un nuevo ataque con drones cargados de explosivos en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

“El hecho se registró en un puesto de control fluvial ubicado en la margen del río Naya, sector Pastico, municipio de Buenaventura, Valle Del Cauca.”, explicó el Ejército.

Leer más: Ley sancionada en 2025 exime del SOAT y matrículas a algunos vehículos: ¿Cuáles son?

Las autoridades informaron que las víctimas en este hecho criminal fueron un suboficial y dos soldados, pertenecientes al Batallón de Infantería N.° 56 y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24.

Los militares fallecidos fueron identificados como: el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno, y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.

En el ataque también resultaron heridos dos soldados y dos infantes de marina de la Armada, quienes reciben atención médica en centros hospitalarios de Buenaventura.

Además, señalan que los responsables del atentado contra los militares serían miembros de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, frente ‘Jaime Martínez’.

No olvide leer: Cualquiera de nosotros puede ser también objetivo: Efraín Cepeda asiste a la velación de Miguel Uribe Turbay

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestros hombres, héroes de la patria que ofrendaron su vida en estricto cumplimiento de la misión constitucional. Extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familias y allegados. Un equipo especializado de la Dirección de Familia del Ejército Nacional ha sido dispuesto para acompañarlos y brindarles el apoyo necesario en este difícil momento.”, expresó la Institución.

Tropas de la Tercera División intensificarán las operaciones ofensivas en la zona; al tiempo se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad de la comunidad.

Según cifras entregadas por el Ejército, entre 2024 y lo que va corrido de 2025, se han presentado 230 ataques con drones, cometidos por disidencias de las Farc y el ELN.

Estos atetados contra la Fuerza Pública se han presentado en los departamentos Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Norte de Santander y Bolívar.

Lea también: Lanzan el libro El arte de la guerra y la paz en panel de la universidad del Norte