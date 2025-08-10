Al mediodía de este domingo 10 de agosto se registró un ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, en el departamento del Cauca.

El hecho terrorista ocurrió en medio de la celebración por el aniversario número 248 del municipio. De igual manera, se presentó una fuerte explosión que interrumpió las actividades programadas en la plaza central.

De acuerdo con información preliminar, un grupo armado lanzó un artefacto explosivo en el casco urbano de La Vega, ubicada al sur del departamento. Residentes indicaron que el estruendo se escuchó en diferentes barrios del municipio.

Las autoridades atribuyen este atentado terrorista a miembros del ELN, que operan en la zona. También, las disidencias de las Farc, específicamente de ‘Iván Mordisco’, hacen presencia en esta región.

De acuerdo a El Tiempo, dos policías y cuatro civiles resultaron heridos. Varios videos difundidos en redes sociales muestran la afectación a varias viviendas de la zona.

Por su parte uniformados de la Policía y del Ejército Nacional se desplazaron desde municipios vecinos para retomar el control de la zona. Asimismo organismos de investigación llegaron a La Vega para recolectar las pruebas del hecho.

