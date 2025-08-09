Tres cuerpos sin vida fueron hallados en las últimas horas, en zona rural del municipio de Betulia, al suroeste de Antioquia.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los cadáveres fueron encontrados con impactos de bala en la vereda El Águila, un corredor ubicado a 25 minutos del casco urbano. Aún se desconoce la identidad de las víctimas.

Por su parte el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna, rechazó los hechos y solicitó una investigación pertinente para esclarecer esta masacre, que según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sería la sexta registrada en el departamento antioqueño en lo que va de 2025.

“Rechazamos los hechos violentos que se presentaron en nuestro municipio. Convocamos a todas las autoridades para que investiguen y den claridad sobre estas tres muertes violentas. También rechazamos los actos de violencia que se vienen registrando en nuestro municipio y en las localidades cercanas”, añadió Serna.

Sobre la reciente masacre, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) indicó que “unidades de bomberos hallaron los cuerpos de dos víctimas en el lugar, mientras que el tercero fue encontrado posteriormente en una zona de difícil acceso, lo que retrasó la inspección judicial. Las tres víctimas, cuyas edades se estiman entre 30 y 35 años, presentaban múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego”.