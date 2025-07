El presidente Gustavo Petro advirtió esta semana en el consejo de ministros que el gasto social del Presupuesto General de la Nación, PGN, 2026 debe aumentar en el proyecto que tiene que ser radicado antes del próximo 29 de julio.

Así mismo, aseveró el jefe de Estado que solo será viable el proyecto de la renta pública para el año entrante si el Congreso aprueba una nueva ley de financiamiento.

“El gasto social debe crecer. Si no hay ingresos suficientes, la financiación se llama deuda”, señaló.

Esto luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara que el monto del Presupuesto 2026 será de $534,7 billones, es decir $11 billones más que en 2025, de los cuales $353,4 billones serían para funcionamiento y $81,9 billones para inversión.

Petro, además, alertó acerca de que “si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento –que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero–, todos van a decrecer en el 2030. (...) Y si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?“.

Y concluyó el jefe de Estado: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento. (...) El Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después”.

Lo que se ha conocido es que esta nueva reforma tributaria estaría por el orden de los $19 billones.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sostuvo en el III Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética, celebrado en Cartagena, que el aumento del Presupuesto 2026 se ubicaría entre un 10% y un 13%, lo que podría ser interpretado de manera negativa por los inversionistas extranjeros.

“En este momento, enviar el mensaje de que lo que vamos a tener es un incremento, no sé, nuevamente del 10 o el 12 o 13% en el Presupuesto General de la Nación para el próximo año no parece que sea, digamos, una señal positiva en términos de la construcción de esa confianza y de esa confiabilidad que tenemos que dar a los mercados internacionales, porque la vamos a terminar pagando, básicamente, como intereses de la deuda que pagamos todos los colombianos con los recursos de nuestros impuestos”, dijo el líder gremial de los empresarios.

Y advirtió el presidente de la ANDI sobre las consecuencias de no respetar los límites establecidos por la regla fiscal: “Sabemos que el hecho de que estemos por fuera de la regla fiscal nos lo están cobrando los mercados internacionales. ¿Cómo nos lo cobran? Pues, básicamente, cobrándonos créditos muy costosos".