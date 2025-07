El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que no puede sustentar que la deuda de las EPS sea de más de $100 billones, como sostuvo el presidente Gustavo Petro.

“Yo no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor presidente de la República ni con ningún organismo sujeto de control”, afirmó el jefe del ente de control fiscal.

Así mismo, señaló que la cifra de $32,9 billones que da la Contraloría está totalmente soportada con base en los estados financieros que reportaron cada una de las entidades.

Le recomendamos: Comisión de Disciplina Judicial respalda que el Consejo de Estado ejerza el control de las acciones de tutela

“Por lo tanto, no puedo ni argumentar ni sustentar la cifra de $100 billones que da el señor presidente de la República”, precisó.

Petro, por su parte, aseguró en sus redes sociales: “En realidad la deuda de las EPS es muy superior a la de 33 billones de pesos. Hoy, si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025, ejercicio económico que no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en Minsalud, o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad, y no se ha querido medir esta cantidad, que ante la Corte se debe presentar, para que se conozca la verdad, la deuda ascendería a más de 100 billones de pesos”.

“De 157 EPS que existieron, ya solo quedan 2 solventes, muy pequeñas, que respetan los mínimos de las reglas financieras. (...) La deuda generada en estos últimos dos años no es de las EPS intervenidas, al contrario, ha disminuido si se descuenta la Nueva EPS. En cambio, las no intervenidas duplicaron la deuda solo en dos años”, agregó.

Le sugerimos leer: Gustavo Petro sanciona polémica ley que regula el tránsito de patinetas y scooters eléctricas en Bogotá

Y precisó: “Si un señor se atrasa en las cuotas de su casa desde hace años, ¿cómo le cobra el banco? ¿Acaso el banco no le aplica el índice de inflación a la deuda del señor por cada año de mora, y le pone la tasa de interés real cada año, y de mora? (...) Con las deudas de las EPS debe hacerse lo mismo que hacen los que se quedan morosos de sus casas. ¿Ahi sí, si se trata de EPS, la ley no se aplica?”.