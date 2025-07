La nueva canciller, Rosa Villavicencio, se desempeña desde junio pasado como viceministra de Relaciones Exteriores, fue posesionada por la canciller saliente Laura Sarabia, es la primera mujer de izquierda en ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue la primera mujer latinoamericana en ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid, España, en la que legisló sobre asuntos de migración y de la mujer.

Es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con estudios de especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones Intercomunitarias.

“A lo largo de su carrera se ha destacado por su trabajo en favor de los migrantes, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Su compromiso con la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, especialmente del colectivo inmigrante, la ha posicionado como una de las mujeres con mayor incidencia en estos temas a nivel internacional”, indicó la Casa de Nariño cuando asumió como viceministra.

Vivió dos décadas en España y en su trayectoria parlamentaria fue diputada de la Asamblea de Madrid durante la VIII Legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en ocupar un escaño en dicha institución. Allí se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión de Educación, portavoz adjunta en la Comisión de Inmigración y vocal en la Comisión de Mujer.

“Antes de asumir el cargo de viceministra fue coordinadora del Grupo Interno de Trabajo ‘Colombia Nos Une’ en el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde impulsó acciones clave en favor de las comunidades migrantes. Su experiencia y liderazgo refuerzan el compromiso del Gobierno del Cambio con una política exterior centrada en los derechos humanos y la inclusión”, se lee en el comunicado de la Presidencia.

Entre 2016 y 2022, fue secretaria general de la organización no gubernamental América, España, Solidaridad y Cooperación (Aesco), enfocada en la integración y el codesarrollo de comunidades migrantes. En Colombia, trabajó como contratista en la Secretaría Distrital de Gobierno entre 2015 y 2016.

No obstante, su nombramiento como viceministra generó críticas porque no tiene experiencia diplomática ni dominio de idiomas extranjeros como el inglés. Además, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria en su contra por presunto conflicto de interés relacionados con la Aesco.

Y en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, en una columna de opinión afirmó: “El difunto presidente reivindicó a los pobres y les otorgó la dignidad que no les dieron en 150 años los gobernantes anteriores. No era perfecto, como no lo ha sido nadie, y no resulta admisible que la prensa internacional, defensora de ciertos intereses en América Latina, cuestione que gobernó 14 años. Chávez ha muerto y nos deja grandes enseñanzas para no repetir la historia. No olvidar su ideario, mantener lo positivo y reformar democráticamente lo no deseable hace parte de la historia de América Latina. No bajar la cabeza, no ser lacayo de nadie y dirigir nuestro destino con nuestros errores y aciertos”.