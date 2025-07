Crece la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En las últimas horas el Gobierno de Donald Trump anunció una serie de medidas drásticas en contra de altos funcionarios del Gobierno Petro.

Todo inició con el supuesto golpe de Estado que estaría fraguando el excanciller Álvaro Leyva con la ayuda de Estados Unidos, para sacar al presidente Gustavo Petro del poder. Ante esto, varios funcionarios, incluyendo al jefe de Estado, se han pronunciado en respeto de la soberanía nacional, acusando a ciertos congresistas republicanos de ser los responsables del entramado.

En ese sentido, el secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó el pasado jueves a su encargado de negocios interino en la Embajada en Bogotá, Mark John McNamara, a “consultas urgentes”, para discutir las “declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia”.

Aunque EE. UU. no especificó cuáles serían las declaraciones específicas que generarían dicha ruptura diplomática, se cree que sería por los recientes comentarios del primer mandatario sobre su derrocamiento.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril, Petro acusó a los representantes republicanos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart de intromisión, sugiriendo que Rubio estaría al tanto.

Sin embargo, Washington enfatizó que “a pesar de las diferencias políticas con el gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial”, y agregó que están comprometidos a sostener “una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas, como la seguridad y la estabilidad regionales”.

Medidas que impondría EE. UU.

El Departamento de Estado del país norteamericano señaló que Estados Unidos “está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”.

El gobierno estadounidense indicó que entre las ‘medidas de castigo’ se retirará las visas a los altos funcionarios del Gobierno colombiano que hayan pertenecido a grupos al margen de la ley.

En este grupo afectado entrarían algunos embajadores, ministros y directores de entidades del Estado, incluyendo al presidente Petro, quien perteneció al Movimiento 19 de Abril (M19).

Por su parte, el presidente Petro también respondió a EE. UU. con el mismo mecanismo, llamando a consultas a su embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, a quien le envió un mensaje: “Debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno”.

Ante la noticia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “el procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio conmigo. Han jugado y me han usado, me la han quitado dos veces (noviembre 2017 y junio 2023)”.

El mininterior indicó también que ha sido víctima de los procedimientos de visas por parte del gobierno estadounidense. “Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas, ojalá revisen sus propios procedimientos”, enfatizó.