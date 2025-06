Una fuerte controversia se desató entre el Gobierno Nacional y el sector empresarial de servicios públicos después de que el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no asistiera al Congreso de Andesco que se desarrolla en Cartagena hasta este viernes.

El conflicto se intensificó cuando Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, cuestionó públicamente la ausencia del funcionario y calificó como “globitos” la propuesta legislativa que prepara el ministerio para reducir las tarifas energéticas.

“Al ministro le dimos la oportunidad de venir al Congreso más importante, con todos los medios de comunicación, para que explicara qué iba a hacer, pero salió con que presentará un proyecto de ley, pero esos son simplemente globitos porque no solucionan la problemática del país”, declaró Sánchez durante el evento empresarial.

La respuesta del ministro Palma no se hizo esperar y utilizó la red social X para contraatacar. “Ir a su congreso no es ninguna oportunidad”, escribió el funcionario, quien además señaló que “usted no es el dueño de los servicios públicos ni del país. Estamos en una democracia”.

El jefe de la cartera de Minas y Energía fue más allá en sus críticas y cuestionó el financiamiento del evento, afirmando que “ese congreso sin recursos de Ecopetrol o de empresas públicas, no es nada”. Palma lamentó que recursos del Estado sean destinados a lo que consideró “una tribuna de oposición política al Gobierno”.

En medio de la disputa, el ministro reafirmó su compromiso con la reducción de tarifas eléctricas y contrastó los objetivos gubernamentales con los intereses empresariales. “Nosotros estamos hablando de bajar tarifas. Ustedes de subir ganancias. Quieren leyes para asegurar ganancias. Eso es lo que les gusta”, expresó Palma.

El funcionario también reveló que su propuesta incluye la eliminación del cargo por confiabilidad, una medida que según él ha generado malestar en el sector empresarial. “Entiendo que les duela que hemos propuesto quitarles un cargo económico que asumen los usuarios a empresas generadoras que no lo merecen ni lo necesitan”, concluyó.