El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del senador Efraín Cepeda, quien aseguró que es “arbitraria” la intención del Gobierno de emitir por decreto la cuestionada consulta popular.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló al presidente del Senado de haber cometido “fraude” en las pasadas votaciones a la consulta popular, iniciativa que se hundió en el Congreso el pasado 14 de mayo, al solo conseguir 47 votos a favor y 49 en contra.

“¡Ay! Efraín Cepeda, hiciste fraude, y eso tiene una instancia competente para resolverlo: la justicia. Esta tensión social que vive el país, tiene su origen en ese fraude.”, señaló el jefe de Estado en redes sociales.

Esta tensión social que vive el país, tiene su origen en ese fraude. https://t.co/FCnITX9pud — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2025

Vale mencionar, que el presidente del Senado aseguró que sería saltarse no solo la decisión del Congreso, sino la del poder judicial, que es la que tiene que decidir en estos casos.

“Pues es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”, dijo Cepeda.

Por eso, el congresista anunció que en caso de que el presidente decida emitir el decreto, presentará una demanda ante el Consejo de Estado.

“Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado, estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios”, añadió.

“Le solicito respetuosamente que cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado. Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas”, aseveró.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que el Gobierno podría entre el próximo 2 de junio y el 9 del mismo mes, expedir el decreto que convoca a elecciones de la consulta popular si el Senado no se pronuncia.

“No tenemos ningún borrador, pero tenemos la voluntad (del decreto). Si de aquí al domingo el Senado no se pronuncia, del 2 de junio al 9 de junio el presidente de la República tendría que sacar el decreto para convocar a la consulta popular. Estudiaremos cuándo es más conveniente y cuáles son los mejores tiempos para que se pueda desarrollar el día de la votación”, explicó el jefe de la cartera política.

El ministro dejó abierta la posibilidad de no realizar esta consulta si el Congreso aprueba la reforma laboral, aunque reconoció que esto puede darse en un “futuro hipotético muy lejano”, argumentando que el Legislativo “no respalda” las reformas del Gobierno.

“Es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República, allá han hundido todas las reformas sociales del gobierno. Uno podría pensar es en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil que es la plenaria del Senado”, detalló.