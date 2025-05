Armando Benedetti, ministro del Interior, volvió a asegurar este jueves que la mesa directiva del Senado de la República, encabezada por Efraín Cepeda, cometió fraude en la votación de la consulta popular 1.0 presentada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda enviara una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que le notifica que la solicitud de concepto favorable de la cámara alta del Congreso sobre la convocatoria a consulta popular de carácter nacional fue negada.

“Efraín Cepeda: la carta que usted manda no dice nada ni subsana las graves irregularidades del Senado con la Consulta Popular como que había más congresistas que votos, cerraron el registro y cambiaron votos, el secretario reconoció que no había proposición para votar, no hubo apelación inmediata. No tiene validez jurídica”, aseguró Benedetti.El Gobierno radicó ante el Senado el pasado 1 de mayo el primer texto de la consulta popular, con doce preguntas centradas en la reforma laboral que fue archivada en marzo por la Comisión Séptima de esa corporación.

La firma se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, ante el secretario general del Senado, Diego González, donde Petro aseguró que el objetivo de esta consulta era que el pueblo decidiera sobre aspectos clave de la legislación laboral.

Efraín Cepeda informó que ese texto fue votado el 14 de mayo en el Senado, obteniendo 49 votos en contra y 47 a favor.

“El día 14 de mayo de 2025, en Sesión Plenaria del Senado de la República, la corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado”, indicó el presidente del Congreso en la misiva enviada al jefe de Estado el 28 de mayo.