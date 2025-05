Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, realizó por medio de sus redes sociales nuevas denuncias sobre amenazas en su contra y su familia.

Esto después de que la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro solicitara medidas urgentes para verificar el domicilio de Vásquez.

“El señor defensor de Nicolás Petro se ha dedicado a hacerme un perfilamiento en sus redes sociales. Con aseveraciones infundadas, busca justificar sus honorarios atacándome, solo se dedica a mencionarme en cada trino que pone. Serán los responsables de cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia, a mi abogado o a mí”, trinó Vásquez.

Agregó en otra publicación, como respuesta a la defensa de Nicolás Petro: A la defensa del señor Nicolás Petro le informo que: 1. La Fiscalía desde el día uno conoce mi lugar de residencia. 2. La Fiscalía se encarga de enviar personal de protección a mi residencia para que me hagan el traslado SOLO cuando he sido requerida para alguna diligencia (esto es porque no cuento con seguridad) 3. Siempre que me han citado, he comparecido".

La defensa de Nicolás Petro solicitó a la Fiscalía ordenar inspecciones de cámaras de seguridad, entrevistas vecinales y otras labores de policía judicial para verificar las denuncias de intimidación, identificar responsables o descartar tales hechos.

Hay que recordar que Alejandro Carranza, abogado del exdiputado del Atlántico, anunció durante la audiencia preparatoria de juicio que no firmará ningún preacuerdo con la Fiscalía, ente que acusa al hijo mayor del presidente Gustavo Petro como responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.