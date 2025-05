Luego de que se revelara que al parecer en un ‘fruver’ que tuvo en 2020 el representante David Racero, del Pacto Histórico, no ofrecía a sus trabajadores prestaciones sociales y pagaba cerca del salario mínimo por una jornada de 13 horas diarias y seis días a la semana, el presidente Gustavo Petro, sin mencionar su nombre, planteó este lunes que la colectividad petrista revise disciplinariamente el caso.

Leer más: Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó al chavismo ganador en 23 de 24 regiones

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El ‘nostrum’ del progresismo son las y los amantes de la justicia social y la libertad”, escribió el jefe de Estado.

Le puede interesar: “El principal competidor de Afinia es la ilegalidad en el consumo de energía”

Agregó en este sentido que el progresismo hace parte del gran movimiento emancipador de la humanidad que incluye la emancipación del trabajo y la libertad de los seres humanos.

Lea también: Radicada la ponencia alternativa del Pacto Histórico de la reforma laboral

“No somos como la narcoderecha que vive del terror al mundo de los trabajadores con leyes injustas que hoy hay que derrotar para poder vivir en paz. No recibimos sobornos de empresarios oscuros que quieren llevar a Colombia a la esclavitud y la degradación humana”, concluyó.