Tras la liberación de Lyan José Hortúa, el menor de tan solo 11 años de edad que fue secuestrado por supuestos miembros de las disidencias de las Farc en Jamundí, se han conocido polémicos detalles de sus familiares, especialmente sobre su mamá Angie Bonilla.

Las hipótesis alrededor del caso indican que el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo la coordinación de alias Oso Yogui, fue el responsable del rapto del menor de 11 años.

Por eso, de acuerdo con la revista Semana, el verdadero objetivo del secuestro habría sido la madre del menor, Angie Bonilla, o su padrastro Jorsuar Suárez, reconocido joyero de la ciudad de Cali, pero los captores optaron por llevarse a Lyan para presionar por saldar una antigua deuda de más de 37.000 millones de pesos.

Sin embargo, algo que ha generado polémica en medio de este lamentable episodio han sido los detalles de la vida de la mujer, pues en algunas publicaciones que había hecho en su cuenta de Instagram, y que posteriormente archivó de su ‘feed’, se ven las excentridades y lujos que rodean a Angie Bonilla, quien en sus redes se identifica como ‘Barbie Vanessa’.

De hecho, en una de las publicaciones que más llamó la atención aparece la mujer junto a un convertible rosado. Además, en algunas fotos se pudo observar que ha viajado por varios países del mundo como Francia e Italia.

¿Por qué el apodo de ‘Barbie Vanessa’?

La mujer ha sido muy activa en redes sociales, no solo mostrando algunos lujos y momentos de su vida, sino también compartiendo algunas apreciaciones con sus seguidores.

Por ejemplo, en su cuenta de TikTok publicó una grabación explicando por qué se hace llamar ‘Barbie Vanessa’.

“Amor esta es una pregunta constante para mí y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara, eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña, mi mamá me decía mi ‘Barbie’ negra y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’ y asimismo empezaron todos, no tiene nada que ver porque me crea o piense que me parezco una ‘Barbie’ no mis amores, me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”, expresó.

Familiares pagaron por el rescate de Lyan

De acuerdo con Sebastián Bonilla, el tío del menor, la familia tuvo que pagar una alta suma de dinero para lograr la liberación de Lyan.

“Pagamos la cuota que ellos nos indicaron por el rescate del niño porque no vimos avances en la investigación ni eficiencia en las autoridades. No nos ofrecían una solución, nos decían que tuviéramos paciencia, que podía durar uno o dos meses, y eso es inaudito como familia, sin saber cómo estaba el niño”, afirmó Bonilla.

Así mismo, señaló que algunos funcionarios del Estado fueron quienes les recomendaron hacer el pago: “Me reservo cuáles fueron las personas del Estado que nos apoyaron, pero nos dieron la razón para pagar el rescate”, dijo en la emisora.

De manera preliminar se supo que la suma que pagaron los familiares fue de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, esto no fue de conocimiento por parte de las autoridades.

De hecho, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, señaló en diálogo con Blu Radio, que perdió la comunicación con la mamá de Lyan.

“Con Angie Bonilla (la mamá de Lyan) perdí comunicación,solamente hablé con ella el día de la liberación, me puso al niño para darme las gracias por lo que hice humanamente y dentro de la institucionalidad por él”, manifestó.

Y añadió que “las veces que hablé con Angie Bonilla nunca me puso de presente que había tenido conversaciones con los integrantes del grupo al margen de la ley; siempre me decía, haga algo, personero. Me reclamaba desde lo institucional, por eso requerí por escrito al señor presidente (Gustavo Petro), le dije: ‘Señor presidente, desde lo humano y en respeto a su dignidad, le exijo su intervención frente a la liberación del niño, toda vez que están en juego sus derechos a la libertad’”.