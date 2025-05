Este viernes el exsenador y saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, aseguró que su candidatura a la Presidencia en 2026 depende de que haya una consulta al interior del Pacto Histórico, para determinar quién será el presidencial por el partido.

Leer más: Tribunal de Barranquilla revoca sentencia absolutoria de Dayana Jassir y la condena por crimen de Eduardo Pinto

Además señaló en entrevista con 10AM, de Caracol Radio, que no se presentará como candidato independiente, en caso de que su partido no realice la consulta interna para escoger al candidato del presidente Petro.

“Desde la formulación de la creación del Pacto Histórico, eso se dirime en una consulta popular, en una consulta. Pero últimamente estoy viendo que como aparezco primero en las encuestas, quieren embolatar la consulta“, dijo Bolívar en medio de la entrevista.

Su decisión de no lanzarse a la Presidencia, en caso que no haya consulta, sería, según indicó, para no “suplantar la democracia”, ya que Bolívar considera que este mecanismo previo es una decisión que debe tomar el pueblo, es un derecho de la ciudadanía y al no hacerlo así se violentaría la democracia.

Ver también: Policía y Alcaldía lanzan cartel de los criminales más buscados en Barranquilla

Agregó también que se debía hacer una consulta para casos como la Reforma Laboral y los temas electorales, y agradeció nuevamente al presidente Gustavo Petro por la oportunidad que le dio en su gobierno y reiteró que no hablará mal del jefe de Estado, porque “no soy ese tipo de funcionario”.