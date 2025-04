A través de un comunicado de prensa, el fiscal Gabriel Jaimes, exjefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en la mañana de este lunes sobre un audio entregado por la canciller Laura Sarabia que vincula a Armando Benedetti, ministro del Interior.

Uno de esos audios es una nota de voz enviada por el hoy ministro del Interior a Sarabia a través de una aplicación de mensajería instantánea en mayo de 2023 cuando Benedetti no era nombrado en ningún alto cargo dentro del Gobierno Petro.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me puedes nombrar de lo que sea que no pasa absolutamente nada grave”, se le escucha decir al funcionario en el audio revelado por Blu Radio.

Y continúa, al parecer, haciendo referencia al entonces fiscal general Francisco Barbosa y a Gabriel Jaimes Durán, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia: “Ahora (inaudible) con el número uno y Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”.

Respuesta de Jaimes

En este sentido, Jaimes aseguró que a finales de 2022, la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, remitió a la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, varios expedientes contra quien en ese momento asumía como el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, señor Armando Benedetti.

“Es preciso recordar que, esos expedientes estaban de tiempo atrás en manos de la Sala de Instrucción de la misma Corte Suprema por la calidad de aforado del señor Benedetti en su calidad de senador de la República”, señaló.

“Los expedientes fueron repartidos entre los Fiscales Delegados, correspondiendo al suscrito un caso por presunto enriquecimiento Ilícito de servidor público, que se adelantaba por ley 600 de 2000. Dentro del mismo se impartieron varias órdenes de policía judicial para la práctica de pruebas, y luego se cerró la etapa probatoria, hecho que no implicó una decisión de fondo en favor del señor Benedetti”, agregó.

Renglón seguido, el fiscal manifestó que: “A mediados de 2023 el señor Benedetti dejó el cargo de embajador en Venezuela y por ello perdió el fuero, por lo que dispuse el reenvío del expediente a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo estado procesal en el que se recibió”.

Con respecto a las supuestas reuniones con Benedetti, el fiscal Jaimes precisó: “De otra parte, por esos mismos días se me delegó la investigación por la financiación de la campaña a la Presidencia de la República de Gustavo Petro, y en desarrollo de la misma me reuní en dos(2) ocasiones con el señor Armando Benedetti con el fin exclusivo de procurar su colaboración, reuniones que sucedieron en sede institucional, sin presencia ni conocimiento del señor Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, por el carácter autónomo e independiente de mis actuaciones como Fiscal. En esas reuniones me acompañaron otros funcionarios de la Entidad, y sobre ello consigné las respectivas constancias procesales. Además, por ser de interés público se informó sobre ello en sendos comunicados oficiales”.

“El doctor Benedetti finalmente no brindó colaboración pues se acogió a su derecho a no auto incriminarse. Mi actuación siempre estuvo enmarcada en el marco de la ley, y en el cumplimiento de mis deberes”, concluyó.