El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este jueves que las Juntas de Acción Comunal (JAC) serán las encargadas de conformar los comités a favor del “sí” en la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, tras una reunión celebrada en la Casa de Nariño con representantes de estas organizaciones comunitarias.

“Estábamos hablando de que ellos representan a 64.000 juntas en el país. Lo más importante es que ellos van a empezar a crear los comités para el ‘sí’ de la consulta”, señaló Benedetti en sus declaraciones del 3 de abril.

El alto funcionario fue enfático al aclarar que la consulta popular se centrará exclusivamente en temas relacionados con la reforma laboral: “Las preguntas van a ser solamente de tema laboral, para que no se empiece a abrir la ventana o la fantasía de muchas personas que quieren poner una cantidad de temas. Que si no tiene que ver con lo laboral, no irá”.

Ante las advertencias desde el Congreso sobre la imposibilidad de conformar estos comités sin la aprobación previa del Senado, Benedetti defendió la iniciativa: “¿Por qué Colombia no puede crear un comité por el ‘sí’ a la consulta desde ya?, y usted no puede prohibir eso, son la fuerza social”.

El ministro insistió en que la consulta no será un “arbolito de Navidad” donde cualquiera pueda añadir preguntas a su antojo: “Es la tercera vez que digo hoy, y es como la 34 vez que digo: no va a haber temas de fantasía, no será un arbolito de Navidad, que el que le quiera colgar una pregunta, se la va a colgar”.

Se espera que después de Semana Santa, el Gobierno nacional presente formalmente la consulta popular con sus respectivas preguntas al Congreso de la República para su revisión y concepto.