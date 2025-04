BOGOTÁ. Un juez de la capital del país condenó al ex director de Función Pública, César Manrique, por hechos de corrupción en la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro.

La sentencia se dictó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá en 2012.

El entonces gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, absuelto del delito de peculado por apropiación, fue condenado a 10 años de prisión.

Durante la audiencia del pasado 7 de agosto, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, la Fiscalía reveló audios y chats en los que al parecer resultan implicados altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, como el ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ex director de la DNI, Carlos Ramón González; la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el ex director de Función Pública, César Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, Ungrd.

También rn agosto pasado, la Fiscalía había señalado en la judicialización de López y Pinilla en este sentido: “Sneyder y Olmedo se interesaron en los recursos de la ANT, los direccionaron a Luis Carlos Barreto Gantiva (ex subdirector para el Conocimiento de la Ungrd), quien en compañía de César Manrique Soacha, conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7% del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita”.

De esta forma, agregó el ente acusador, Olmedo gestionó, desde septiembre de 2023, con Barreto y Manrique el “traslado de $100 mil millones de un convenio con la ANT y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas. (…) Olmedo acordó con César Manrique Soacha, el jefe político de estos, el pago de coimas para lograr el traslado de los $100 mil millones que la Ungrd tenía con la ANT”.